Jouluun on aikaa tasan kaksi viikkoa ja ennusteessa on tilaa "joulun ihmeelle". Pakkaset paukkuvat kohta myös etelässä ja taivaalta voi tulla jopa lunta.

Kylmempi ja aurinkoisempi sää valloittaa Suomen viikon loppupuolella, ennustaa meteorologi Jenna Salminen.

– Keskiviikon aikana lumisateet painottuvat Lapin alueelle ja osittain Pohjois-Pohjanmaan puolelle. Ajokeli on aika kehno, Salminen tähdentää.

Iltaan mennessä myös maan keskiosissa voi olla lumisempaa maisemaa. Sitten alkaa pakastuminen koko maassa.

– Jopa kymmenen asteen tiputus voi tulla lämpötiloihin päivien välillä.

Perjantaina Lapissa pakkasta voi olla jopa yli 20 astetta. Pakkassää tuo mukanaan myös auringonpaistetta loppuviikkoon.

Valkoinen hetki jopa etelään?

Salminen varoittaa liukkaista tienpinnoista perjantaiaamuna.

Viikonloppuna sää pysyy pakkasella koko maassa. Etelä-Suomessa lukemat ovat viiden pakkasasteen pinnassa, Oulun korkeuksilla pakkasta on 10–15 astetta.

– Vähän sateita sieltä puskee kuitenkin päälle, mutta enemmän ne ajoittuvat ensi viikon puolelle. Mutta Länsi- ja Etelä-Suomenkin osalta hetkellinen valkoinen maisema on mahdollinen.