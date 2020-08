Valko-Venäjän kaduilla liehuu niin paljon punaista ja valkoista, että kankaat ovat loppuneet kaupoista – miksi maan vanhasta lipusta tuli Lukashenkon vastainen symboli?

Valkoinen meri on viime viikkoina täyttänyt Minskin kadut. Sadat tuhannen valko-puna-valkoisia lippuja liehuttavat mielenosoittajat ovat vaatineet kaduilla presidentti Aleksandr Lukashenkon eroa. Mikä on tämä symboli ja miksi maan oppositio on ottanut sen omakseen?