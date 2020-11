Valko-Venäjällä hajotettu suuri mielenosoitus – protestoijat aikoivat marssia Stalinin aikaiselle teloituspaikalle

Kymmeniätuhansia mielenosoittajia on ollut liikkeellä joka sunnuntai jo lähes kolmen kuukauden ajan sen jälkeen, kun Lukashenka julistautui vaalien voittajaksi.

Paikalla ollut uutistoimisto AFP:n toimittaja on kertonut kuulleensa kovia pamauksia ja laukauksia, ja silminnäkijöiden mukaan poliisi on ampunut ilmaan yrittäessään estää mielensoittajien etenemistä. AFP:n toimittaja näki poliisin jahtaavan ihmisiä lähellä paikkaa, jossa Stalinin aikaan tapettiin tuhansia ihmisiä.

Sisäministeriön edustaja on kertonut AFP:lle, että useita ihmisiä on otettu kiinni. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan kiinni otettuja on noin 70.