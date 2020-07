Loppuuko Valko-Venäjän diktaattorin valtakausi ikinä? Vankilassa istuvaa oppositioehdokasta ei päästetä ehdolle presidentinvaaleihin

Entinen pankinjohtaja Babariko otettiin kiinni kesäkuussa, ja viranomaisten mukaan häntä epäillään talousrikoksista. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on tunnustanut hänet mielipidevangiksi.

Tohveleilla Lukashenkoa vastaan

Valko-Venäjällä on ollut vaalien edellä laajoja mielenosoituksia itsevaltiaan ottein hallitsevaa Lukashenkoa vastaan.

Lukashenko ei ole suostunut siirtämään vaaleja eikä määräämään rajoitustoimia, vaikka yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on todettu yli 65 000 koronatartuntaa. Se on lähes 7 000 tapausta miljoonaa asukasta kohti, kun Suomessa vastaava luku on reilut 1 300.