Valko-Venäjän Lukashenkolle ennakoidaan murskavoittoa ovensuukyselyssä: Kuudes kausi odottaa

Opposition ehdokas lupasi uusia vaaleja

Tihanovskaja on vedonnut kansaan sanomalla, ettei ole poliitikko ja että voittonsa jälkeen järjestettäisiin uudet vaalit, joissa ehdolla on koko oppositio.

Lukashenkon suosiota on nakertanut pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien lisäksi koronavirusepidemia, jonka vaarallisuutta presidentti on toistuvasti vähätellyt. Rannenauhojen lisäksi vaalipäivän asuna on näkynyt myös kasvomaskeja.