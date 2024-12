Man Unitedin stadionilta tehtiin ällöttävä löydös

Manchester Unitedin kotistadionilta Old Traffordilta on paljastunut ikävä ongelma, uutisoi Daily Mail.

Hygieniatarkastajat kävivät hiljattain Old Traffordilla ja löysivät todisteita hiirten toiminnasta (mm. hiirten ulostetta) yhdestä stadionin sviiteistä sekä kioskista, joka myy kannattajille ruokaa.

Tämän jälkeen Unitedin hygienialuokitus on pudotettu neljästä tähdestä kahteen tähteen – ja parannuksia on määrätty tehtäväksi. Suurimmalla osalla muista Valioliiga-seuroista on kotistadioneillaan viiden tähden hygienialuokitus.

Hiiriä on nähty myös Old Traffordin nurmella.

Seura tekee yhteistyötä tuholaistorjujien ja paikallisen neuvoston kanssa hiiri-invaasion tyrehdyttämiseksi. Tuholaistorjujien kerrotaan käyvän Old Traffordilla nyt neljästä viiteen kertaa viikossa, kunnes ongelma on ratkaistu.

Yksi syy ongelmaan on Old Traffordin sijainti kanavan ja rautatieaseman välissä. Kylmät lämpötilat eivät myöskään ole auttaneet asiaan, kun tuholaiset etsivät itselleen lämmintä paikkaa olla. Ottelutapahtumat 74 000 katsojan kapasiteetin stadionilla johtavat myös roskien kertymiseen.

Vuonna 1910 alun perin rakennettu stadion on saanut viime aikoina kritiikkiä muun muassa vuotavista katoksista. Manchester Unitedin johto harkitsee parhaillaan, rakentaisiko se uuden stadionin vai kunnostaisiko se Old Traffordia.