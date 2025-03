Manchester Unitedilta tulossa jättimäinen uutinen

Valioliiga-seura Manchester United suunnittelee uuden stadionin rakentamista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Unitedin on määrä kertoa stadionsuunnitelmistaan tiistaina kello 12. Uudelle stadionille on tulossa 100 000 katsojapaikkaa. Sky Sportsin mukaan sen hinta-arvio on kaksi miljardia puntaa, eli noin 2,4 miljardia euroa.

Stadion tullaan rakentamaan nykyisen Old Traffordin läheisyyteen.

– Tänään alkaa äärimmäisen jännittävä matka, jonka päämääränä on maailman hienoin jalkapallostadion, uudistetun Old Traffordin alueen keskellä, Unitedin osaomistaja Jim Ratcliffe toteaa tiedotteessa.

Brittimiljardööri Ratcliffe astui ManU:n omistajaportaaseen helmikuussa 2024.

Nykyisin United pelaa vuonna 1910 avatulla Old Traffordilla. Stadionia on kehitetty vuosien saatossa ja tätä nykyä sinne mahtuu noin 74 000 katsojaa.

