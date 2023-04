Valioliigan supertähdet koukussa suomalaisille tuttuun aineeseen – manageri kertoo hurjia lukemia käyttäjistä

The Athletic on kirjoittanut nuuskankäytöstä Isossa-Britanniassa ison artikkelin, jossa paljastetaan, että pohjoismainen päihde on levinnyt laajasti jalkapalloilijoiden keskuuteen. Athleticin haastattelema manageri Lee Johnson kertoo, että jopa 35-40 prosenttia pelaajista käyttää nuuskaa.

– Aihe on tabu. Kukaan ei puhu siitä, Johnson sanoo.

– Siitä (nuuskankäytöstä) on tullut osa kulttuuria. Se pahenee, ja meidän pitäisi kouluttaa poikia, koska aine on todella addiktoivaa. En usko, että he ymmärtävät nuuskan haittoja pitkällä tähtäimellä.

Valioliigan englantilaisista huippupelaajista lehti mainitsee kaksi, jotka on yhdistetty nuuskankäyttöön: Jamie Vardyn ja Marcus Rashfordin. Leicesterin maalinsylkijä Vardy kuvattiin nuuskapurkin kanssa vuonna 2016 Englannin edustustehtävissä. Kaksi vuotta sen jälkeen hän kuitenkin kertoi lopettaneensa nuuskan käytön.

Marcus Rashford on puolestaan julkaissut sosiaalisessa mediassa ainakin yhden kuvan, jossa hänen vieressään on nuuskapurkki. Manchester Unitedin supertähti ei ole suostunut kommentoimaan asiaa mitenkään.

Athleticin selvityksen mukaan nuuskan käyttö on levinnyt Isossa-Britanniassa laajasti muihinkin liigoihin kuin Valioliigaan. Kolmannen sarjatason pelaajien on kerrottu kaupitelleen nuuskaa myös 13-14 vuotiaille akatemiapelaajille.

"Ei voi kieltää"

Nuuska on vieras aine Isossa-Britanniassa, ja the Athletic kirjoittaakin siitä melko kauhistelevaan sävyyn. Isoissa seuroissa on tultu siihen tulokseen, että kyseessä on iso ja kasvava ongelma.

The Athletic on haastatellut muutamia pelaajia, jotka kertovat nuuskaamiskokemuksistaan nimettöminä.

– Kokeilin ensimmäistä kertaa, kun oli 18-vuotias. Kokeilin ja pidin siitä, eräs pelaaja sanoo.

– Olen monta kertaa todennut itselleni, että en halua tehdä tätä(nuuskaamista) enää. Haluan lopettaa, mutta sorrun käyttämään uudestaan, koska se on muodostunut tavaksi, toinen pelaaja kertoo.

Artikkelissa muistutetaan, että nuuskan käyttö voi aiheuttaa sydänongelmia ja diabetesta, hidastaa lihasvammojen paranemista, vaikuttaa uneen ja aiheuttaa monia muita terveyshaittoja.

Hibernianissa päävalmentajana toimiva Johnson on huolissaan alati kasvavasta nuuskabuumista. Hän ei tiedä, miten sitä vastaan pitäisi taistella.

– Se ei ole kiellettyjen aineiden listalla, joten ei pelaajia voi kieltää nuuskaamasta, Johnson pyörittelee.

– Asia vaivaa minua, varsinkin kun näkee 16-21-vuotiaiden nuorien käyttävän nuuskaa.

Hibernianin-valmentaja vertaa nuuskaamista tupakanpolttoon.

– Jos kävelisin harjoituskentälle neljän tai viiden tupakan kanssa, ihmiset ajattelisivat, kuinka epäammattimaiselta se näyttäisi. Nuuskan kanssa ei ole eroa. Kehoon tulee saman verran nikotiinia, se on vain piilossa, Johnson valistaa.