Valioliigan ex-pelaajalle kova vankeustuomio – salakuljetti yli 700 kiloa kokaiinia

Ronnie Stam sai seitsemän vuoden vankeustuomion kokaiinin salakuljetuksesta ja rahanpesusta./All Over Press
Julkaistu 13.08.2025 11:44
Feliks Heikkinen

Entinen valioliigapuolustaja Ronnie Stam on saanut seitsemän vuoden vankeustuomion huumeiden salakuljetuksesta ja rahanpesusta, kertoo Daily Mail.

Stam pidätettiin viime kesänä epäiltynä huumerikoksista ja rahanpesusta. Häntä uhkasi 13 vuoden vankeusrangaistus, mutta hänet vapautettiin kahdesta syytteestä. Häntä syytettiin sekaantumisesta kahden kokaiinitonnin salakuljetukseen Brasiliasta Saksaan vuonna 2020.

– Väitän, että Stam oli suuri tekijä huumemaailmassa, syyttäjä sanoi Hollannin Bredassa järjestetyssä oikeudenkäynnissä.

Nyt Stam sai tuomion 724 kokaiinikilon sekä MDMA:n (ekstaasi) salakuljetuksesta Hollannissa sekä ilokaasun hallussapidosta. Tuomio tuli myös 20 kokaiinikilon salakuljetuksesta Saksan Frankfurtista Brasiliaan ja reilun 2,3 miljoonan euron rahanpesusta.

Stam myönsi olleensa mukana kokaiinin salakuljetusjärjestelyssä ja että siitä maksettu korvaus olisi vastannut vain yhden kokaiinikilon arvoa. Stam joutuu vankeustuomion lisäksi maksamaan takaisin lähes kaksi miljoonaa euroa.

Hollantilainen pelasi Valioliigassa Wiganin paidassa vuosina 2010-2013. Hän voitti seurassa FA Cupin vuonna 2013. Hän edusti urallaan Wiganin lisäksi Twenteä, NAC Bredaa ja Standard Liegeä. 

