FBI jahtaa ex-olympiaurheilijaa – syytetään murhista ja kokaiiniringin johtamisesta

BBC ja The Guardian kertovat , että FBI tarjoaa 50 000 dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat Meksikossa asuneen ja karkulaisena pidetyn Kanadan kansalaisen Ryan James Weddingin pidättämiseen ja luovuttamiseen.

Wedding on yksi 16:sta henkilöstä, joka on syytettynä osallistumisesta 60 tonnia kokaiinia vuodessa liikuttaneeseen rinkiin. Neljä heistä on edelleen karkuteillä, kertoi Los Angelesin Yhdysvaltain syyttäjä Martin Estrada.