Valio ja suuret kaupparyhmät ovat edelleen ostaneet marjoja ihmiskaupasta epäillyiltä marjayrityksiltä

Arctic Groupin tapaus on vielä esitutkinnassa. Tutkinnassa epäillään ihmiskauppaa touko-syyskuussa, eli tämän vuoden marjanpoimintakaudella. Uhreja on poliisin mukaan 20–30.

Valio on jatkanut ostoja

Raution mukaan Valio vaatii marjantoimittajilta reilua ja kohtuullista minimituloa kaikille poimijoille sekä sitä, että poimijoiden oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvät vaatimukset täyttyvät. Tärkeää on myös, että poimijat saavat koulutusta ennen poimintakautta ja että heillä on käytössään anonyymejä kanavia palautteen antamiseen, Rautio kertoo.

Poimijoiden oloissa edelleen ongelmia

Valio on pyytänyt myös Arctic Internationalilta selvitystä yhtiötä koskevista rikosepäilyistä ja asian käsittely yhtiön kanssa on edelleen käynnissä, Rautio sanoo.

S-ryhmä odottaa oikeuden ratkaisua

– Polarican Suomessa kerättyjä marjoja on ollut myynnissä muutamissa alueosuuskaupoissamme osana alueosuuskauppojen paikallista hankintaa. Lisäksi valikoimissamme on Arctic Groupin omistaman Marjexin marjoja, marjatuotteita sekä mehuja. Marjex valmistaa myös Kotimaista-merkin puolukkamehua.

"Olemme luottaneet viranomaisvalvontaan"

– Olemme luottaneet siihen, että kun Suomessa ollaan ja nykyään viranomainen (ministeriö) on vahvasti mukana ja aluehallintoviranomaiset vielä valvovat paikallisesti, asiat ovat kunnossa. On hyvin harmillista, että kotimaisella marja-alalla on nyt tällaisia kysymysmerkkejä näiden rikosepäilyjen kautta.

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että lahjuksen avulla on helpotettu marjanpoimintayrittämisen viranomaisprosesseja. Soraisella on ollut keskeinen rooli työperäisen hyväksikäytön torjunnassa TEMissä. Hän on ollut vastuuvirkamiehenä esimerkiksi niin sanotussa marjalaissa ja osallistunut keskeisesti prosessiin, jossa päätetään, kuinka paljon ulkomaisia marjanpoimijoita Suomeen vuosittain tulee. Hän on kiistänyt rikosepäilyt.