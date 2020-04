Välillä hyviäkin uutisia koronan runtelemasta automaailmasta: "Saksan autoteollisuus on palannut"

Autovalmistajat ovat myös uudelleenarvioineet ja muuttaneet omia työskentelytapojaan. Hygieniavaatimuksia on tiukennettu, peseytymiskertoja tihennetty ja työntekijöiden välisiä etäisyyksiä kasvatettu.

– Saksan autoteollisuus on palannut takaisin. Käytimme kuluneet viisi viikkoa valmistellen Volkswagenin tuotannon uudelleenkäynnistystä, konsernin pääluottamusmies Bernd Osterloh julisti.

Tehdasbussien istumajärjestyskin muuttui

Toukokuun puolenvälin jälkeen käynnistysvuorossa ovat BMW:n mukaan sen tehtaat Leipzigissa ja Regensburgissa sekä Etelä-Afrikan Rosslynissa oleva tuotantolaitos. Shenjangin-tehdas Kiinassa on toiminut jo helmikuun puolesta välistä lähtien.

Työntekijöitä on kehotettu käyttämään hengityssuojaimia sekä pitämään riittävä etäisyys kollegoihin. BMW:n tuotantolaitoksille kulkevien bussien istumajärjestykseen on tehty muutoksia, myös nousu bussiin ja sieltä poistuminen on päivitetty korona-aikaan.