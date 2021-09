Ruotsin turvallisuuspoliisin ja puolustusvoimien ex-työntekijä vangittu – epäillään luvattoman salaisen tiedon käsittelystä

– Käräjäoikeus oli kanssamme samaa mieltä, että henkilö on pidettävä vangittuna ettei hän pysty hävittämään todisteita tai pakenemaan. Nyt jatkamme esitutkintaa tavanomaisesti, pääsyyttäjä Per Lindqvist syyttäjävirastosta sanoi tiedotteessa.

Tukholman käräjäoikeus määräsi sekä syyttäjälle että miehen puolustukselle ilmaisukiellon, joten he eivät voi tarkemmin kertoa epäilystä.

Työskennellyt tiedustelutietojen parissa

Ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Dagens Nyheter olivat saaneet haltuunsa miehen tekemän työpaikkahakemuksen, jossa oli tarkempia tietoja miehen aiemmasta työhistoriasta. Siitä selviää muun muassa, että hän on työskennellyt "tiedustelutietojen keräämisen sekä tutkinnan" parissa Säpossa ja oli samaan aikaan suorassa yhteydessä Säpon ylimpään johtoon. Puolustusvoimissa hän on työskennellyt analyytikkona. Mies on työskennellyt molemmissa paikoissa aikana, jolloin hänen epäillään syyllistyneen rikokseen.