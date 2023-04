Väitöskirja: Syntyvyys laskee jyrkimmin tietyillä koulutusaloilla – työttömyysriski ja pienipalkkaisuus vaikuttavat

Syntyvyys on vähentynyt Suomessa nopeasti vuodesta 2010. Voimakkainta lasku on ollut koulutusaloilla, joilla työttömyys on verraten korkea, tulot matalat ja julkisella sektorilla työskentelevien osuus pieni.

Esikoisia syntyy yhä vähemmän - suurin pudotus matalasti koulutetuilla

Perhepolitiikan vaikutusmahdollisuudet riittämättömät

Hellstrand esittää väitöskirjansa Drivers and future of the fertility decline in the 2010s: an analysis of Finland and other Nordic countries julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopistossa lauantaina 29.4.2023.