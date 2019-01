Vain harva tekee testamentin – perinnönjaossa voidaan taistella poljettavasta Singeristä

– Silti vain arviolta 10–20 prosentilla suomalaisista vainajista on voimassa oleva testamentti, Juridicuksen asianajaja Otto Ääri kertoo.

Joensuulaisen Kontturi & Con asianajajan ja laamannin Harri Kontturin mukaan testamenttia tehdessä halutaan turvata lesken loppuelämä. Kun lesken asemasta on huolehdittu, testamentissa pyritään tasapuolisuuteen perillisten eli yleensä pariskunnan lasten välillä.

Esineet herättävät suuria tunteita



Asianajaja Äärin mukaan vainajilla on yhä useammin takanaan useampia avioliittoja, mikä on lisännyt myös perinnönjakoon liittyviä konflikteja. Jos vanhemmat lapset ovat esimerkiksi ensimmäisestä avioliitosta ja nuoremmat lapset viimeisestä, hyvin tyypillistä on, että nuorempia lapsia suositaan.