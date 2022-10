Vaikeuksia maksaa sähkölasku? Näin sähköyhtiöt ohjeistavat

– Jos tilanne on jo kriisiytynyt eli ei ole varaa ruokaan, lämpöön ja lääkkeisiin, silloin on heti otettava yhteyttä sosiaalipäivystykseen eikä ruvettava ottamaan esimerkiksi pikavippejä, hän sanoo.

Jos taas kyse on isommasta ylivelkaantumisesta, Juha Beurling-Pomoell kehottaa kääntymään valtion talous- ja velkaneuvontaan.

– Siellä on mahdollista päästä velkajärjestelyyn, hän sanoo.

Ennen eräpäivää yhteys yhtiöön

Vattenfallilta korostetaan sitä, että asiakkaan on hyvä olla yhtiöön yhteydessä ennen laskun erääntymistä, koska silloin on helpompi sopia jatkotoimista.

– Voimme antaa lisämaksuaikaa laskulle eli tehdä niin sanotun eräpäivänsiirron. Silloin se on maksimissaan 21 päivää, liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom kertoo.

Viivästyskoron laskenta alkaa pari viikkoa eräpäivän jälkeen

Seitsemän prosentin viivästyskoron laskenta alkaa kuluttaja-asiakkailla korkolain mukaisesti 30 päivää laskun päivästä eli 16 päivää eräpäivän jälkeen. Korko lasketaan myös laskuille, joille on annettu maksuaikaa tai tehty maksusuunnitelma.

Helenillä jousto 35 päivää

Laskun maksupäivää voi siirtää veloituksetta kerran vuoden aikana. Seuraavilla kerroilla yli 14 päivän maksupäivän siirrosta veloitetaan. Palvelumaksu veloitetaan seuraavassa laskussa.Jos maksupäivää siirretään alkuperäistä tuonnemmaksi, ylimääräinen maksuaika on korollista.

Maksamattomat sähkölaskut lisänneet maksuhäiriömerkintöjä

Tänä vuonna tammi–syyskuun aikana maksuhäiriömerkintöjä on tallennettu 4 000 ihmiselle siitä syystä, että joku sähkölasku on jäänyt maksamatta, kertoo viestintäpäällikkö Ville Kauppi Asiakastiedosta.

– Luku on kasvanut yhdeksällä prosentilla viime vuodesta, hän sanoo.

Kauppi muistuttaa, että luottotietolaki on muuttumassa joulukuun alussa. Kun lasku on maksettu ja tieto siitä on tallennettu Asiakastiedon rekisteriin, niin koko maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä 30 päivän kuluttua.