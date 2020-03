Väestöliiton tutkimusprofessori: Päiväkotien sulkeminen olisi varmempi tapa saada epidemia haltuun – "Voi olla, että jopa joka toinen tartunnoista tulee nimenomaan oireettomalta henkilöltä"

"On hyvin suuri riski, että tarhassa olevat lapset välittävät tautia"

– Suomessa usein puhutaan, että kun on oireita, niin pitää jäädä kotiin, ja näin tietenkin on, mutta se ei riitä. Myös oireeton voi tartuttaa ja voi olla, että jopa joka toinen tartunnoista tulee nimenomaan oireettomalta henkilöltä, tutkimusprofessori sanoo.

– Ihan äsken tulleen israelilaisen tiedon mukaan Israelin todetuista melkein 300:sta tapauksesta neljäosa on täysin oireettomia. Tiedetään myös Aasian maista, että noin joka toinen tartunta on tullut oireettomalta ihmiseltä.

"Päiväkotien sulkeminen olisi varmempi tapa saada epidemia haltuun"

– Oireeton lapsi voi välittää tautia. Meillä ei ole mitään tietoa, joka viittaisi siihen, että näin ei ole. Emme tiedä tarpeeksi siitä, paljonko lapsilla on tartuntaa, mutta tiedämme, että he eivät sairastu, joten valistunut arvaus on, että aika usein he kantavat virusta oireettomina.