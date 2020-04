Vaasan keskussairaalassa koronakriisi: Työntekijän ja potilaan tartunnat altistivat useita potilaita, yli 50 työntekijää kahden viikon karanteeniin

Vaasan keskussairaalassa on vahvistettu koronavirustartunta henkilöllä, joka oli hoidettavana vuodeosastolla muiden vaivojen vuoksi.

Lisäksi toinen tartunta havaittiin työntekijällä, jolla ei ole yhteyttä potilaan tartuntaan. Sairaalan mukaan positiivinen testitulos saatiin vasta työpäivän jälkeen, joten hän on ehtinyt altistaa potilaita ja muita työntekijöitä vuoronsa aikana.

– Tartuntatapauksissa on altistunut sekä potilaita että työntekijöitä, sairaalan tiedotteessa todetaan.

Sairaalan mukaan altistuneita potilaita on kuusi ja heihin kaikkiin on oltu yhteydessä. Lisäksi 55 työntekijää on asetettu karanteeniin.