MTV Uutiset sai yhteyden Virossa merihätään joutuneisiin suomalaisiin – näin Jarmo kuvailee dramaattisia hetkiä: "Ei ole ohjausta, eikä peräsintä"

Lohikari on joillekin MTV:n lukijoille ja katsojille jo ennestään tuttu. MTV Uutiset Live kertoi viime vuonna miehen ja hänen perheensä suunnitelmasta lähteä kiertämään maailmaa purjehtien. Elämää mullistava suunnitelma toteutuikin.

– Ei ole mikään älytön keli meidän veneelle, mutta siellä on kovaa tuulta, noin 15 metriä sekunnissa, ja sataman suuaukolle puhalsi kovasti. Se muodosti aallokon. Normaalisti siinä on reilusti toista metriä vettä kölin alla, mutta tuuli muodosti niin kovat laineet, että jouduimme aallon pohjalle, Lohikari selittää onnettomuuden kulkua.

– Siellä oli aika paljon vähemmän vettä kuin normaalisti. Mentiin pohjaa pitkin ihan kunnolla ja ohjaus lähti pois. Se on aika kivikkoinen ja vaarallinen se satama-aukon suu, hän jatkaa.

Meripelastus hinasi turvaan

Nyt, noin kuusi tuntia tapahtuneen jälkeen Lohikari ystävineen on hinattu Tallinnan lähistöllä sijaitsevalle lahdelle, jossa tuuli on armollisempi. Hengenvaaraa ei enää ole, mutta nyt ilmassa on lievää epätietoisuutta.