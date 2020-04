"Vaarallista hölynpölyä" - ministeri tyrmää salaliittoteoreetikkojen yritykset tuhota 5G-mastoja Britanniassa koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Britanniassa on viime päivinä yritetty tuhota ainakin kolme 5G-linkkimastoa. Tekijöiksi epäillään erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävään 5G-vastaiseen salaliittoteoriaan uskovia henkilöitä.

– Tämä 5G-juttu on totaalista ja täyttä roskaa, se on hölynpölyä, se on pahimman luokan valeuutinen, täydensi Britannian kansallisen terveyspalvelun NHS:n lääketieteellinen johtaja Stephen Powis.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Powis sanoi olevansa raivoissaan hölynpölysalaliittoteoreetikkojen hyökkäyksille mastoihin ja muistutti, että puhelinverkot ovat kriittisen tärkeitä erityisesti koronapandemian aikana muun muassa hoitohenkilökunnalle.

Koronaa myös 5G-verkottomissa maissa

Lukuisat tutkijat ovat osoittaneet, että 5G-verkko ei ole vaarallinen ihmisille. He myös muistuttavat, että koronavirus leviää myös maissa, joissa ei ole 5G-verkkoa.

Liverpoolissa yritettiin polttaa yksi 5G-masto viime perjantaina. Kaupungin pormestari Joe Anderson kertoo saaneensa uhkauksia salaliittoteoriaan uskovilta, ja ilmoittaneensa asiasta poliisille.

– Ironista on, että juuri ne ihmiset, jotka käyttävät tätä teknologiaa ovat niitä, jotka uskovat näihin teorioihin, Anderson sanoo.

Julkkikset levittävät salaliittoteoriaa

Hörhöteorioita levitetään sosiaalisessa mediassa, ja esimerkiksi Facebook on poistanut niitä levittäviä ryhmiä palvelustaan.

Guardian-lehden mukaan ainakin englantilainen laulaja Anne-Marie on levittänyt 5G-teoriaa. Got Talent -ohjelman (Suomessa Talent Suomi) yksi tuomareista, Amanda Holden, puolestaan on jakanut linkin vetoomukseen, joka levittää valheellista huhua siitä, että 5G-linkkimasto aiheuttaa koronavirusoireita sellaisen lähellä asuville.