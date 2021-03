Mies karkasi Kylmäkosken vankilasta esiintymällä toisena vankina – poikkeuksellinen pako käräjillä

Vartijoita vastaan ei nostettu syytteitä

Vankilanjohtaja: Kirjallisia ohjeita ei ole koskaan ollut

– Aiempi kirjallisten ohjeiden puuttuminen ja virkamiesten (vartijoiden) toiminta aiemman, yleisesti hyväksytyn suullisen toimintamallin mukaan on yhtenä syynä siihen, että väärä vanki on vapautettu -- Vankilassa on käytännössä toimittu pidempään tavalla, joka mahdollisti virheen, Rise sanoi.