Väärää rahaa liikkeellä! Poliisi varoittaa huijausyrityksistä – kaupoille ja ruokaläheteille maksettu elokuvarahalla

Poliisin mukaan Pohjois-Savossa on hiljattain yritetty maksaa tai maksettu ostoksia väärällä rahalla. Vääriä seteleitä on ollut liikkeellä useaa laatua, niissä on lukenut esimerkiksi "copy," "invalid" tai "movie money". Pienen tekstin lisäksi liikkeellä on ollut epäaitoja seteleitä ilman merkintää.