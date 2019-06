Poliisi varoittaa tökeröistä rahajäljitelmistä – Suomessa maksettu elokuvakäyttöön tarkoitetuilla seteleillä

Poliisin esittelemässä 20 euron seteliä jäljittelevässä paperissa on englanniksi teksti, jossa sanotaan, ettei kyseessä ole laillinen maksuväline. "This is not legal, it is to be used for motion props". "Tämä ei ole laillinen, sitä on tarkoitus käyttää elokuvarekvisiittana". Lisäksi setelissä olevan Euroopan lipun alla on teksti "Elokuvarahaa".