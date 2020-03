Poliisi varoittaa: Väärennöksiä liikkeellä pikkurahoista suurin seteleihin – viranomaiset kehottavat tarkkaavaisuuteen

Väärennösten skaala on laaja. Väärennökset ovat aina pienistä viiden euron seteleitä 500 seteleihin. Osa seteleistä on taidokkaita väärennöksiä, osa taas niin sanotusti kelvottomia yrityksiä, joissa setelissä luki esimerkiksi ”movia money”. Eräässä tapauksessa oli kyse väärennetyistä 100 dollarin seteleistä.

Rikoksia on tullut ilmi Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Haminassa ja Ruokolahdella. Poliisin mukaan väärennettyjä seteleitä on havaittu enenevissä määrin myös muualla Suomessa.

Poliisi kehottaa käyttämään tunnistuslaitetta

Suurin osa tapauksista on huomattu esimerkiksi pankkien ja kauppojen rahanlaskennan yhteydessä, eli rahaa on ehditty jo käyttää maksuvälineinä, eikä niitä oltu huomattu väärennyksiksi. Jossain tapauksissa väärennökset on ehditty huomata maksutilanteessa esimerkiksi kaupan kassalla.

Poliisi kehottaakin liikkeitä valppauteen asiassa. Heikommat väärennökset tunnistaa paljaalla silmällä, mutta ne voivat jäädä kiireessä huomaamatta.

Aidommilta näyttäviä seteleitä varten liikkeitä kehotetaan hankkimaan setelien aitouden tunnistamiseen tarkoitettuja laitteita ja käyttämään niitä matalalla kynnyksellä väärennetyn rahan aiheuttaman harmin estämiseksi.