Vaalimaalla heti kymmeniä turvapaikanhakijoita aamulla – Niiralassa normaali liikenne keskeytettiin turvapaikanhakijoiden vuoksi

Pohjois-Karjalassa Niiralan rajanylityspaikan normaali liikenne on keskeytetty väliaikaisesti. Rajavartiolaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että Niiralaan on saapunut turvapaikanhakijoita. Tarkkaa määrä ei tässä vaiheessa kerrota, mutta tulijoita on alle kymmenen, rajalta vahvistetaan.