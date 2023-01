Uutuusdokumentti: Michael J. Fox salaili Parkinsonin tautiaan vuosia ja joi selviytyäkseen: "Olin alkoholisti"

Paluu tulevaisuuteen -tähti Michael J. Fox, 61, avautuu Still: A Michael J. Fox Movie -uutuusdokumentissa taistelustaan Parkinsonin taudin kanssa sekä siitä, kuinka hän turrutti tuntemuksiaan alkoholilla.

– Elämä on ollut h*lvetin mahtavaa, Fox totesi.

Fox ei kuitenkaan saavuttanut menestystä heti, sillä viisi vuotta päätöksen jälkeen hän kertoo syöneensä Smuckers-hillopakkauksia, sillä muuhunkaan ei juuri ollut varaa. Lopulta Foxia kuitenkin onnisti, ja hänestä tuli yksi Amerikan tunnetuimmista näyttelijöistä. Näyttelijän läpimurtona toimi Alex P. Keatonin rooli Perhe on paras -tv-sarjassa. Fox oli roolin saadessaan 21-vuotias.

– Olin Hollywoodin prinssi. Sitä luulee, että menestys on tehty tiilestä ja kivestä, mutta ei se ole. Se on tehty paperista ja höyhenistä. Se on illuusio, Fox sanoi.