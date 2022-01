Uutta tietoa Lahden jengimurhasta: Uhri ampui ensin vahingossa kaveriaan, tapettiin hetkeä myöhemmin raa'asti

Poliisi on edennyt Lahdessa 12. joulukuuta tapahtuneeksi epäillyn murhan tutkinnassa.

Lahtelaisen jengin kerhotiloissa surmattiin tuolloin mies, jonka on julkisuudessa kerrottu olevan jengin korkea-arvoinen jäsen. Tekijöiksi epäillään neljää toiseen porukkaan kuuluvaa miestä, jotka olivat tulleet paikalle selvittelemään jonkinlaista henkirikoksen uhriin liittyvää erimielisyyttä. Miehet ovat tällä hetkellä vangittuina.

Vahinkolaukaus

Poliisi epäili alun perin, että luoti olisi lähtenyt vierailulle tulleen nelikon aseesta. Tutkinnassa on kuitenkin selvinnyt nyt, että laukauksen ampui myöhemmin kerhotiloissa surmansa saanut mies, eli osuman saaneen miehen jengitoveri.

– Minun tietojeni mukaan hän sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin toipunut.

– Siellä on ollut aikamoinen hässäkkä. Tämä tapaaminen on kestänyt vain muutamia minuutteja, hän sanoo.

Uhri oli valittu ennalta

Poliisi uskoo, että neljän murhasta epäillyn miehen tarkoituksena on ollut kohdistaa väkivaltaa nimenomaan mieheen, joka joutui henkirikoksen uhriksi.

Aarnisalon mukaan tapausta on tutkittu murhana, sillä tekoon on liittynyt suunnitelmallisuutta, mutta myös poikkeuksellista raakuutta ja julmuutta.

Kytkökset rikollisjengiin

Neljällä murhasta epäillyllä miehellä on kerrottu olevan mahdollisia kytköksiä erääseen rikollisjengiin. Poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, ovatko nelikosta kaikki olleet tuon kyseisen jengin jäseniä.

He eivät myöskään joutuneet murhasta epäillyn nelikon tekemän väkivallan uhriksi.

– He ovat olleet siellä statistin roolissa. He ovat tässä jutussa todistajia. Ja luodista osuman saanut henkilö on asianomistajana.