Poliisi valottaa Suurpellon epäiltyä jengimurhaa: Epäillyt olivat hoitamassa liivijengin asioita – "Kerhoasioilla ollaan oltu"

Poliisi on aiemmin kertonut tapauksessa olevan vahvat kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen, muttei ole kommentoinut tarkemmin sitä mistä ryhmittymästä on kyse. Se on aiemmin kuitenkin vahvistanut sekä epäiltyjen että ampumatapauksen uhrin liittyvän samaan järjestöön.