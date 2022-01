Paljastus Lahden jengisurman taustoista: Uhri ja epäillyt selvittelivät "henkilökohtaisia asioita" – ei viittaa laajempaan jengien vihanpitoon, sanoo KRP

Henkirikos tapahtui 12. joulukuuta Lahdessa. Poliisi kertoi tutkinnan alkuvaiheessa epäilevänsä noin kymmentä henkilöä tapaukseen liittyen. Myöhemmin poliisi on kertonut, että murhasta epäillään neljää ja että heidät on kaikki määrätty tutkintavankeuteen.

Ennalta sovittu tapaaminen

Poliisi on kertonut, että henkirikos tapahtui ennalta sovitun tapaamisen yhteydessä 12. joulukuuta, kun kahteen eri porukkaan kuuluneet henkilöt kohtasivat.

Aiemmin on kerrottu, että kyse oli jonkinlaisesta kahden ryhmän välisestä yhteenotosta tai välienselvittelystä. Uhrin on kerrottu kuuluneen Lahdessa toimivaan, hieman vähemmän tunnettuun jengiin, ja epäiltyjen toiseen paikalla olleeseen porukkaan.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo paljastaa, että epäillyn henkirikoksen taustalla on poliisin käsityksen mukaan sen sijaan "henkilökohtaisia asioita".

– Tässä vaiheessa vaikuttaisi siltä, että kyse on ollut henkilöiden välisistä henkilökohtaisista asioista. Nimenomaisesti menehtyneen miehen kanssa on lähdetty selvittämään asioita. En ala kuitenkaan vahvistamaan mitään motiivia tässä vaiheessa, kun viimeisinkin epäilty on vangittu vasta äskettäin, Aarnisalo kertoo MTV Uutisille.