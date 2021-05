Uutta tietoa Gatesin eron taustoista: Melinda-vaimon eroselvittely alkoi, kun Bill Gatesin ja seksuaalirikoksesta tuomitun Jeffrey Epsteinin tapaamisista kerrottiin

Väitetysti Melinda French Gates tapasi erojuristit samoihin aikoihin kun Microsoftin perustajiin kuuluneen Bill Gatesin ja Epsteinin tapaamisista julkaistiin The New York Timesin artikkeli.

French Gates on kertonut avioliiton olleen vaikea. The Daily Beastin mukaan Bill Gatesin ja Epsteinin tapaamiset olivat liitolle käännekohta.

Bill Gates on kieltänyt läheiset välit Epsteiniin. Wall Street Journalille antamassaan lausunnossa hän totesi seuraavasti.

Avioeron myötä Melinda French Gatesista saattaa tulla maailman toiseksi rikkain nainen. Hänen omaisuutensa arvo voi nousta 73 miljardiin, kertoo The Guardian. Bill Gates on tällä hetkellä maailman neljänneksi rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa arvo on arviolta 146 miljardia.