Uutissuomalainen: Ylioppilaskokeiden tarkistuspyynnöissä hurja kasvu – määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2015

Luku on nelinkertaistunut vain neljässä vuodessa, sillä vielä keväällä 2015 tarkistuspyyntöjä jätettiin 470 kappaletta.

"Oppilaat entistä tiedostavampia"

Arvosana ei voi laskea tarkistusarvostelussa



Ylioppilastutkintolautakunnan aktuaarin Alex Hellstenin mukaan tänä keväänä eniten tarkistuspyyntöjä on tehty pitkästä englannista ja äidinkielestä.

Jos abiturientti on kokenut, että hänen ylioppilaskokeensa arviointi on virheellinen, hänen on ollut mahdollista hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua.