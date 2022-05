Uutissuomalainen: Tuhansien opiskelijoiden YTHS-maksut ulosotossa

Kela on lähettänyt ulosottoon noin 8500 maksua, joiden eräpäivä oli 31. tammikuuta. Maksujen määrä vastaa noin kolmea prosenttia maksuvelvollisista opiskelijoista.

– Suurin osa opiskelijoista maksaa maksun ajoissa ja lopuistakin suurin osa saatuaan maksumuistutuksen. Maksuista kaksi–kolme prosenttia on lähetetty perittäväksi ulosottoon, kertoo tiimipäällikkö Emmi Lehtonen Kelasta.

Korkeakouluopiskelijoiden tulee maksaa kerran lukukaudessa eli kaksi kertaa vuodessa pakollinen terveydenhoitomaksu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluista. Maksu on tänä vuonna 35,80 euroa lukukaudessa.

Opiskelijan tulee maksaa maksu oma-aloitteisesti

Kela ei lähetä laskua, vaan opiskelijan tulee muistaa maksaa maksu itse. Aikaisemmin maksu on hoitunut yliopisto-opiskelijoilla ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat kuuluneet ennen kuntien terveydenhuollon piiriin.

Lehtosen mukaan laskuttomuus perustuu lakiin. Laissa määritellään maksujen eräpäivät eikä Kela ei tiedä kaikkia maksuvelvollisia ennen eräpäivää. Tällä hetkellä maksun eräpäivä on sama kuin takaraja läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisella.

– Kun on suuri massa, joukkoon mahtuu myös niitä, jotka eivät hoida asiaa oma-aloitteisesti. Suurempi osa Suomen kansalaisista on ulosoton asiakkaina per vuosi kuin opiskelijoista tässä (maksuasiassa) prosentuaalisesti.