Uutissuomalainen: Koronakriisi kasvattanut ammattiliittojen jäsenmäärää huimasti

Koronakriisi on kasvattanut ammattiliittojen jäsenmäärää, kertoo Uutissuomalainen. Opetusalan ammattijärjestöön (OAJ) on ollut tunkua, ja jäsenpalvelu on ruuhkautunut. Tammi–maaliskuussa OAJ sai 350 uutta jäsentä.