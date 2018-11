IS: Ay-liike kaunistelee jäsenmääriään – SAK menettänyt neljässä vuodessa 100 000 jäsentä

Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa tiedot järjestöjen varsinaisista palkansaajajäsenmääristä, jotka selviävät Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n (European Trade Union Confederation ETUC) tilastoista.

Lukujen mukaan SAK maksaa ensi vuonna EAY:lle 607 000 jäsenestä. Viime vuoteen verrattuna jäsenmäärä on vähentynyt noin 20 000:lla. Kun vielä 2015 SAK maksoi 705 470 jäsenestä, tarkoittaa se sitä, että jäseniä on kaikonnut neljässä vuodessa noin satatuhatta.

Myös STTK:n jäsenmäärä on Ilta-Sanomien mukaan laskussa. Sen joukoista on kaikonnut vuodessa reilut 5 000 jäsentä. STTK:lla on nyt 330 000 palkansaajajäsentä.