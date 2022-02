Uuteen suhteeseen siirtynyt Kanye West hämmentää jälleen – anelee perheensä yhdistymistä somessa: "Jumala, ole kiltti"

Räppäri Kanye "Ye" West on viime kuukausina havitellut julkisesti takaisin ex-vaimoaan Kim Kardashiania. Tilannetta ei ole muuttanut se, että hän on avoimesti tapaillut myös näyttelijä Julia Foxia, jonka on niin ikää esitellyt myös hiljattain medialle kumppaninaan.