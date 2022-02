Kanye Westin toiminta ihmetyttää – lietsoo perättömiä huhuja Kim Kardashianin uudesta poikaystävästä

Page Six -sivuston mukaan West on väittänyt, että Davidson olisi homoseksuaali ja että hän sairastaisi AIDSia. Hän niin ikää räppäsi Davidsonista Eazy-kappaleellaan.

Copyright © 2021 BACKGRID, Inc./All Over Press

– Kanye on kertonut kenelle tahansa kuunteluetäisyydellä olevalle, että Pete Davidsonilla on AIDS. Kerron teille, että tämä on tosiasia. Olen kuullut tämän kahdeksalta ihmiseltä. Hän kertoo kaikille! lähde kommentoi.