Uusimmat koronatiedot – Suomessa vahvistettu 11 uutta koronatartuntaa, HUSin teho-osastot tyhjentyivät potilaista

Yhteensä tartuntoja on tähän mennessä todettu 7209.

HUSin teho-osastot tyhjentyivät

Vuodeosastoilla potilaita on vielä 17. Viimeinen teho-osastopotilas siirrettiin vuodeosastolle viikonloppuna.

Koronapotilaita on ollut HUSin teho-osastojen hoidossa epidemiatilanteen alusta asti. Enimmillään hoidossa oli samaan aikaan 46 koronapotilasta.

Yli puoli miljoonaa kuollut

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on vahvistettu kuolleen yli 500 000 ihmistä.

Lähes neljäsosa, yli 125 000, kuolemantapauksista on ollut Yhdysvalloissa. Toiseksi eniten tautiin on kuollut Brasiliassa, jossa kuolleita on yli 57 000.