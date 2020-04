Suomessa 118 uutta koronavirustartuntaa – yhteensä sairastuneita jo yli 2600

Suomessa on todettu eilisen jälkeen 118 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä laboratoriovarmennettujen virustartuntojen määrä Suomessa on nyt siis ainakin 2 605.

Eniten tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa uusia tartuntoja on sairaanhoitopiirin mukaan todettu tiistaina ja keskiviikon aikana 159. Kokonaisuudessaan Husin alueella tartuntoja on todettu 1 406.