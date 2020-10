Suomessa 241 uutta koronatartuntaa – nousu suurinta Helsingissä

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana raportoitu 2 841, mikä on 1 537 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Alueittain katsottuna Vaasa on omassa luokassaan, siellä ilmaantuvuus on nyt 365,1.

Eilen kerrottiin neljästä uudesta koronan vaatimasta kuolonuhrista. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 350.

Myös sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut. Tällä hetkellä sairaalassa on 48 koronapotilasta, joka on kaksi enemmän kuin maanantaina.