Uusien hyvinvointialueiden koetinkivi – tänään maksetaan ensimmäiset palkat

Noin kolme neljäsosaa uusien hyvinvointialueiden palkansaajista on tänään saamassa ensimmäisen palkkansa. Palkkojen on määrä saapua tällä viikolla lähinnä hyvinvointialueiden vakituiselle henkilöstölle.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ilmoitti tänään aamulla, että hyvinvointialueen ensimmäiset palkat on maksettu onnistuneesti. Palkka on maksettu kyseisellä alueella tänään noin 4 000 työntekijälle.

Palkkalaskelmien tarkistuksessa oli havaittu jonkin verran puuttuvia palkkoja, mutta näitä on korjattu kassamaksulla.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella palkanmaksu vakituiselle henkilöstölle on sujunut tänään ongelmitta, kertoo hyvinvointialue omassa tiedotteessaan. Hyvinvointialueen johtoryhmä seuraa tilannetta päivän mittaan. Palkanmaksun mahdolliset virheet korjataan ylimääräisillä palkka-ajoilla.

Virheen syynä usein puutteet järjestelmän tiedoissa

Muutosjohtajan mukaan suurempia virheriskejä liittyy tammikuun lopussa maksettaviin palkkoihin. Tuolloin palkka on määrä maksaa muun muassa määräaikaisille työntekijöille.

– Tällä tietoa olen itse eniten huolissani siitä kuun lopun palkanmaksusta. Tammikuun lopulla määräaikaiset työntekijät, joita hyvinvointialueilla on noin 20–25 prosenttia henkilöstöstä, saavat ensimmäistä kertaa palkat. Lisäksi erilaiset etuudet ja avustukset maksetaan ensimmäistä kertaa kuun lopulla, Ahonen arvioi STT:lle keskiviikkona.

Syy Ahosen huoleen on se, että esimerkiksi määräaikaisten, tuntityöntekijöiden ja sijaisten tuntikirjaukset on tehty vanhassa järjestelmässä, josta on paljon monimutkaisempaa siirtää tietoja uuteen järjestelmään.