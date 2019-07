Prinsessa Haya karkasi Dubain sheikkiä Britanniaan, nyt oikeudessa taistellaan lasten huoltajuudesta

Brittilehdistö kertoi aikaisemmin heinäkuussa, että sheikki Muhammad on haastanut virallisen vaimonsa prinsessa Hayan oikeuteen Iso-Britanniassa.

The Guardianin tietojen mukaan oikeuskiista koskee parin yhteisiä lapsia, jotka ovat syntyneet vuonna 2007 ja 2012. Oikeudenkäynti alkaa tänään.

Voi aiheuttaa diplomaattisen selkkauksen

Prinsessa Haya karkasi lastensa kanssa Dubaista viime kesäkuussa, ja hänen uskotaan piileskelevän Iso-Britanniassa. Hänellä on hyvät suhteet Britannian kuningashuoneeseen ja hän omistaa 85 miljoonan punnan arvoisen talon läheltä Kensingtonin palatsia.

Prinsessa Haya on Jordanian nykyisen kuninkaan sisarpuoli ja hän kasvoi britannialaisissa yksityiskouluissa. Hän on sheikki Muhammadin kuudes vaimo. He menivät naimisiin vuonna 2004.