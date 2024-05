Uusi uhka Pariisin kesäolympialaisten yllä – asiantuntijalta suoraa puhetta

Pariisin olympialaiset käynnistyvät 12 viikon päästä ja paikan päälle odotetaan saapuvan miljoonia kisaturisteja. Kisojen yllä on kuitenkin synkkä pilvi denguekuumeen muodossa. Viime vuonna tähän aikaan tautitapauksia oli todettu alkuvuodesta vain 131. Tänä vuonna tapauksia on jo 1679.

Schiölerin mukaan taudilla on valtava potentiaali kehittyä pidemmällekin, mikäli Ranskan viranomaiset eivät ryhdy toimenpiteisiin.

Hyttyset levittävät tautia, jota löytyy pääosin trooppisilta alueilta kuten latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta. Tauti on levinnyt ilmastonmuutoksen takia Eurooppaan. Rion vuoden 2016 kesäolympialaisissa oli vastaava ongelma, jolloin Zika-virus levisi kisojen aikana.

Denguekuumeessa on kuitenkin onneksi matala kuolleisuus. Virus voi aiheuttaa korkeaa kuumetta ja ankaraa kipua kehossa. Pahimmassa tapauksessa taudin saanut henkilö voi kärsiä sisäisestä verenvuodosta. Tämä on kuitenkin harvinaista. Schiölerin mukaan ei kuitenkaan tule olla huolissaan, mikäli on matkaamassa Pariisiin kisojen ajaksi.