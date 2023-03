Uusi translaki voimaan huhtikuussa

Aiemmassa laissa vahvistamisen edellytyksenä on ollut lääketieteellinen selvitys siitä, että henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää sen mukaisessa sukupuoliroolissa.

Uuden lain mukaan henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää oman selvityksen siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Lisäksi vaaditaan, että hakija on täysi-ikäinen, Suomen kansalainen tai hakijalla on asuinpaikka Suomessa.