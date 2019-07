Asiantuntijat ja järjestöt huolissaan translasten oikeuksista: "On todella surullista, että heidät on unohdettu"

Elämää vaikeuttavia asioita



Lehtonen on vanhempi tutkija Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen rahoittamassa WeAll-hankkeessa, jossa hän on tutkinut ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten kokemuksia koulussa ja työelämässä.

"Trans-lapset on unohdettu"



– On todella surullista, että translapset ja -nuoret on unohdettu translain kokonaisuudistuksen kohdalla. Tässä on kysymys ihmisistä ja heidän mahdollisuuksistaan elää elämäänsä sellaisina kuin he ovat.