Korkeasaaren leijonalaumaan saapui uusi leijona, eläintarha kertoo.
Viime viikonloppuna kuljetuslaatikostaan purettiin vielä harjaansa kasvattava nuori uros.
Saksalaisessa eläintarhassa syntynyt kaksivuotias aasianleijona tutustuu uuteen kotiinsa aluksi erillään muusta laumasta. Se on toistaiseksi viihtynyt paljon sisätiloissa, mutta sillä on jo ulkona mahdollisuus nähdä naapuritarhassa asuvat naarasleijonat.
Leijonan pohjoiseen alalajiin kuuluva aasianleijona on erittäin uhanalainen. Luonnossa aasianleijonan levinneisyys rajoittuu Luoteis-Intiassa sijaitsevaan Girin kansallispuistoon, joka vastaa kooltaan Suomen pääkaupunkiseutua. Siellä elää enää noin 900 yksilöä.
– Nuori uros alkoi heti tutkimaan ympäristöään uteliaasti. Se on toistaiseksi viihtynyt paljon sisätiloissa, mutta sillä on jo ulkona mahdollisuus nähdä naapuritarhassa asuvat naarasleijonamme, kertoo eläintenhoitaja Jonne Stenroth tiedotteessa.
Euroopan eläintarhoissa elää tällä hetkellä 110 aasianleijonaa. Lajin suojeluun osallistuvat eläintarhat tekevät yhteistyötä Intiassa ja Euroopassa: suojeluohjelmasta vastaava lajikoordinaattori valitsee tarhoissa eläville leijonille lisääntymiskumppanit ja tekee suositukset eläinten siirroista tarhojen välillä.
Helsingin leijonalauma kerkesi olla ilman urosta tammikuusta saakka. Lauman kolmesta naarasta nuorin on 8- ja vanhin 15-vuotias. Eläintarhan tavoitteena on lähivuosina saada suojeluohjelman osana Korkeasaareen myös nuori naaras.
