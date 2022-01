Uusi Putous-tähti Aapo Oranen ei aio muuttaa töiden perässä Helsinkiin – suurperhe kannustaa uudessa koitoksessa

35-vuotias Aapo Oranen asuu Mikkelissä ja hän on tuttu teatterilavoilta. Nelilapsisen uusioperheen isä on alunperin kotoisin Keski-Suomesta Ruuhimäen kylältä, mutta on vaikuttanut viime vuosien ajan Etelä-Savossa. Oranen kertoo MTV Uutisille, ettei hänellä ole aikomustakaan muuttaa Helsinkiin. Hän kertookin kokevansa, että on Putouksen tulevan kauden vahvin "maakuntien vahvistus".