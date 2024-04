"Uusi kannibaali" ällistyttää – tähtiurheilijat pelkäävät, että kilpailua käydään jatkossa kakkossijoista

Kokeneet maantiepyöräilijät julistavat yhteen ääneen: UAE Team Emirates -tallia edustava Tadej Pogacar on saavuttanut taas uuden tason, mikä on pelottavaa muiden huippujen kannalta.

– Hän olisi halutessaan voinut voittaa jokaisen etapin. Se on melko pelottavaa, mutta mitä voimme tehdä, jos joku on omassa luokassaan?

Geenit

– Kaikki meistä kääntää jokaisen kiven: Me kaikki harjoittelemme korkealla, poljemme nopeita pyöriä, teemme aerodynamiikkatestejä ja panostamme ravintoon. Kyse ei ole siis siitä, että hän tekisi enemmän töitä kuin me – se ei ole mahdollista – mutta hänellä on paremmat geenit. Se on niin yksinkertaista.