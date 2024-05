Tämän tuotteen myynti rajussa kasvussa – taustalla omakotiasujan arkea muuttava lakiuudistus

Vaihtoehtoja erilliskeräyksen toteuttamiseen on monia. Jos multasormia syyhyttää, niin yksi keino on oman kompostorin hankinta. Sen voi rakentaa itse tai ostaa valmiina.

K-ryhmän tiedotteen mukaan lämpökompostorien myynti onkin rajussa kasvussa. Myynti on kasvanut tämän vuoden tammi-huhtikuussa lähes 40 %:a edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Biojäte on ikävä kyllä se, jota ihmiset ovat vähän laiskasti lajitelleet. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sekajätteestä 40% on biojätettä vielä, vaikka sitä keräystä on tehty jo monta vuotta, Partti toteaa.