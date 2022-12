Uupumusta, alan vaihtajia, arvostuksen puutetta – sosiaalialan asiantuntijalta painava viesti päättäjille

– Tiedämme, että meillä on osaajia rekistereiden mukaan, mutta he lähtevät muihin tehtäviin, koska työn arvostus näyttäytyy tällä hetkellä niin huonona.

– Saamme työntekijöitä alalle sillä, että työolosuhteet on kunnossa ja johtamiseen panostetaan. Jokaisella hallinnon tasolla pitää olla sosiaalialan korkeakoulutettu, jotta se osaaminen alan substanssiin on kunnossa.

"Työ ei ole niin tehokasta tai vaikuttavaa"

– Siinä on varmasti taustalla se, että meillä on sosiaalialan ammattilaisilla on vahva ammattietiikka, johon tulisi nojata. Kun sitten työelämän todellisuus on se, että resursseja on liian vähän, eikä voi auttaa asiakkaita niin hyvin kuin haluaisi, se aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta ja uupumusta, Jenni Karsio sanoo.