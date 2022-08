Uuno Turhapuro naurattaa sukupolvesta toiseen – katso suosikkihahmon ikimuistoisimmat hetket

Viihdeledenda Vesa-Matti Loiri on kuollut 10. elokuuta 77-vuotiaana. Hänet muistetaan lukuisista rooleista television ja elokuvien puolella, joista varmasti tunnetuin on Loirin yhdessä Spede Pasasen kanssa luoma Uuno Turhapuro. Uuno äänestettiin vuonna 2015 Suomen suosituimmaksi viihdehahmoksi.

Turhapuroa voi kuvailla monin tavoin: hän on "pisnismies", johtaja ja moneen kertaan kirjeopiston käynyt jokapaikansankari sekä varsinainen kansan syvien tuntojen tulkki, jota joskus on myös lykästänyt.

Appiukkonsa, johtaja Tuuran (Tapio Hämäläinen) kurimuksesta eroon pyrkivä Uuno on naurattanut uusia sukupolvia vuosikymmenestä toiseen.

Vaimonsa Elisabeth Turhapuron (Marjatta Raita) hoivassa ajoittain viihtyneen Uunon seurasta saatiin nauttia viimeisen kerran vanhainkodissa (Uuno Turhapuro – This Is My Life, 2004), jossa sankari suri saamaansa järkyttävää tietoa Elisabethin ottamasta avioerosta.

Vaikka Uuno tunnettiinkin uskollisena ukkomiehenä, ei häneltä jäänyt huomaamatta myöskään naiskauneus, ja hän pyrkikin jakamaan huomiotaan ympärillään hyöriville kaunottarille tasapuolisesti.

Vuosien varrella Uuno on nähty niin jatkamassa kesken jäänyttä varusmiespalvelustaan Santahaminassa kuin Suomen tasavallan presidenttinäkin. Uuno piti tiettävästi myös matkailusta.

Uunon uskottuun lähipiiriin kuuluivat Hugo-isän lisäksi myös legendaarinen automekaanikko Härski Hartikainen (Spede Pasanen) ja insinööri Sörsselssön (Simo Salminen).

Katso alla klippejä Uuno Turhapuro -elokuvista!

Uuno Turhapuro (1973)

Uuno löytää rahaa

Professori Uuno D.G. Turhapuro (1975)

Professori Uuno Turhapuro

Uuno Turhapuron aviokriisi (1981)

Uunon uskomaton hajuaisti

Uuno Epsanjassa (1985)

2:02 Uuno Epsanjassa





Uuno Turhapuro, herra Helsingin herra (1991)

Uuno Turhapuro urheilee

Uuno Turhapuro – This Is My Life (2004)

Uunon kädet eivät enää yllä ruokalautaselle

Kaikki Uuno Turhapuro -elokuvat:

Elokuva Julkaisuvuosi Uuno Turhapuro 1973 Professori Uuno D.G. Turhapuro 1975 Lottovoittaja UKK Turhapuro 1976 Häpy endkö? Eli kuinka Uuno Turhapuro sai niin kauniin ja rikkaan vaimon 1977 Rautakauppias Uuno Turhapuro, presidentin vävy 1978 Uuno Turhapuron aviokriisi 1981 Uuno Turhapuro menettää muistinsa 1982 Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin 1983 Uuno Turhapuro armeijan leivissä 1984 Uuno Epsanjassa 1985 Uuno Turhapuro muuttaa maalle 1986 Uuno Turhapuro – kaksoisagentti 1987 Tupla-Uuno 1988 Uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla 1990 Uuno Turhapuro, herra Helsingin herra 1991 Uuno Turhapuron poika 1993 Uuno Turhapuro – This Is My Life 2004